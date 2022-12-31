كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقى

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم السبت.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: إنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونجهوا بإقليم هوانج هيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحًا، وقطعت الصواريخ حوالي 350 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

وتابعت: إن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلًا مفصلًا لخصائص الصواريخ.

كما نددت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بعمليات الإطلاق ووصفتها بأنها "استفزاز كبير" يضر بالسلام والاستقرار، وانتهاك "واضح" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وتأتي هذا الإطلاقات بعد يوم من قيام كوريا الجنوبية بإطلاق تجريبي لمركبة فضائية محلية تعمل بالوقود الصلب، وفي وقت من المتوقع أن تعلن فيه بيونج يانج أهداف سياستها لعام 2023 بعد الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم هذا الأسبوع.

وجاء رد كوريا الجنوبية، ، سريعًا على نظيرتها الشمالية، اليوم الإثنين، وأرسلت طائرتها المسيرة إلى بيونج يانج.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، بأن الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أنها أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين، وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه استفزاز واضح، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.

من جانبه، أصدر الجيش الكوري الجنوبي إفادة صحفية، قال فيها إن هذا الصباح، اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي، سيواصل جيشنا الرد بحذر وحزم على هذه الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن 5 طائرات مسيرة اقتحمت المجال الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول.