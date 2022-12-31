6 خرافات شائعة حول المياه البيضاء على العين لدى الأطفال

المياه البيضاء على العين أو إعتام عدسة العين هو حالة حيث يمنع البروتين الموجود في شكل العين العدسة من إرسال إشارات صور واضحة إلى شبكية العين ثم إلى الدماغ، ويسبب ضبابية الرؤية والغيوم، ويمكن أن تحدث في عين واحدة أو كلتا العينين ولكنها عادة لا تتشكل في نفس الوقت.

وبحسب موقع "Health" فعلى الرغم من أن إعتام عدسة العين يؤثر بشكل كبير على كبار السن، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأطفال ويسمى إعتام عدسة العين لدى الأطفال أو إعتام عدسة العين في مرحلة الطفولة.

خرافات شائعة حول المياه البيضاء على العين لدى الأطفال

بسبب قلة الوعي حول إعتام عدسة العين لدى الأطفال والمخاطر الكبيرة التي تسببه في إعاقة بصرية، من الضروري معالجة الخرافات المختلفة حول هذا المرض ومساعدة أطفالنا على الحصول على رؤية أفضل.

الخرافة الأولى:إعتام عدسة العين هو طبقة من الضباب فوق العدسة

الحقيقة: إعتام عدسة العين لا ينمو فوق العدسة بدلًا من ذلك، فهي تغييرات دائمة في عدسة التركيز الطبيعية للعين، أثناء جراحة إعتام عدسة العين، تتم إزالة العدسة الضبابية بالكامل وزرع عدسة اصطناعية شفافة.

الخرافة الثانية: يمكن علاج إعتام عدسة العين بتغيير نمط الحياة

الحقيقة: يمكن أن يحدث إعتام عدسة العين عند الأطفال لأسباب متعددة من المستحيل منع أو علاج إعتام عدسة العين بتغيير نمط الحياة، يحتاج إعتام عدسة العين إلى علاج جراحي عند الأطفال، يعتمد توقيت الجراحة على عمر الطفل، ودرجة وشدة إعتام عدسة العين.

الخرافة الثالثة: كبار السن هم فقط من يصابون بإعتام عدسة العين

الحقيقة: على الرغم من أن الشيخوخة يمكن أن تكون عاملًا في الإصابة بإعتام عدسة العين، إلا أنها ليست السبب الوحيد، يمكن أن يحدث إعتام عدسة العين عند الأطفال الصغار أيضًا، ويسمى إعتام عدسة العين عند الأطفال. قد تترافق مع سبب وراثي أو بسبب بعض الالتهابات في الأم أثناء الحمل ، وصدمة للعين ، ومرض السكري ، والجفاف ، وأيض الجلوكوز غير الطبيعي وما إلى ذلك.

الخرافة الرابعة: قضاء وقت طويل أمام الشاشات أو القراءة يسبب إعتام عدسة العين

الحقيقة: قد يتسبب التعرض للشاشة على المدى الطويل في إجهاد العين أو صعوبات في التركيز أو جفاف العين ، ولكنها لا تسبب إعتام عدسة العين.

قد يسبب إعتام عدسة العين مشكلة في القراءة أو القيام بساعات من العمل المركز مثل الخياطة أو الحرف اليدوية ، ولكن هذه الأنشطة لا تتسبب في تدهور العدسة أكثر.

الخرافة الخامسة: جميع حالات إعتام عدسة العين تسبب العمى إذا تُركت دون علاج

الحقيقة: إعتام عدسة العين ، إذا ترك دون علاج، لا يسبب العمى دائمًا، ومع ذلك يجب أن يتم العلاج الجراحي لإعتام عدسة العين في الوقت المناسب لتجنب الحرمان البصري والحول، لا يلزم إزالة جميع حالات إعتام عدسة العين على الفور، فبدلًا من ذلك لا تحتاج بعض حالات إعتام عدسة العين في العين إلى علاج عاجل إذا كانت لا تسبب رؤية ضبابية.

يحتاج إعتام عدسة العين الخلقي إلى الإزالة في وقت مبكر من 4 إلى 8 أسابيع ، كما يجب معالجة إعتام عدسة العين النمائي في وقت أقرب بعد ملاحظته من قبل الوالدين.

أي إعتام عدسة العين عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات يتطلب التدخل الفوري الذي إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب يترك سببًا دائمًا لضعف الرؤية.

الخرافة السادسة: جراحة المياه البيضاء على العين خطيرة

الحقيقة: جراحة المياه البيضاء على العين آمنة وتتخلص من الحالة بسرعة ولا تترك أي مشاكل في الرؤية في الظروف العادية. بعد الجراحة ، تبدأ الرؤية في التحسن في غضون أيام قليلة ويتلاشى التشويش بينما تتعافى العين وتتكيف.