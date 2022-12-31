السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد منير يتألق فى رأس السنة بحفل جماهيرى كبير.. (صور)

محمد منير فى حفل
محمد منير فى حفل رأس السنة

أحيا الكينح محمد منير واحدة من أضخم حفلات رأس الستة 2023 بأحد فنادق القاهرة الجديدة  بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.  

 

وافتتح الكينج محمد منير الحفل بأغنية" يا عروسة النيل" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والترحيب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر  للقائمين على الحفل وأصدقائه.

 

وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: "هيلا"، و"ريشة في هوا"، و"شوكولاتة"، و"يونس"، و"علموني"، إلى جانب أغنيته الجديدة "للي"، وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
محمد منير يتألق فى حفل رأس السنة
بالقاهرة الجديد حفل جماهيري مختلف الجنسيات محمد منير مختل لقاهرة الجديدة يونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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