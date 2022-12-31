السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يستقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت، في جولة تفقدية يقوم بها الوزير إلى محافظة الغربية، ومن المقرر أن يرافقه فيها  عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات وزارة الاتصالات وهيئة البريد المصري والشركة المصرية للاتصالات.

ويشمل برنامج الزيارة حسب البيان الصادر من العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الغربية، افتتاح الوزير عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية في محافظة الغربية ومتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتوصيل كابلات الألياف الضوئية الفايبر للمباني الحكومية بالمحافظة خاصة بالقري.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم الوزير ومرافقوه بالاطلاع على تنفيذ المشروعات الرقمية بمبادرة الرئيس "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ توصيل الإنترنت للمنازل في الريف المصري وتفقد بعض السنترالات ومراكز التدريب التكنولوجي للشباب.

 

ويذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة في المحافظة تشمل 943 مشروعا بإجمالي تكلفة 4068,5 مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت 80 %.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الألياف الضوئية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة بالغربية

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