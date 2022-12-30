السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة تاروت: شيرين معمول لها سحر.. وإلهام شاهين تنتظرها علاقة عاطفية سعيدة

شيرين
شيرين

قالت خبيرة الطاقة والتاروت سونيا الحبال، إن أوراق التارو لعام 2023 تشير إلى أنها ستحاول جاهدة تعويض ما خسرته في عملها العام الماضي، ولكن ستظل تعاني من الكبوة النفسية السيئة التي أتت بها من 2023، معلقة: "أوراق التاروت تؤكد أن شيرين معمولها سحر".

توقعات العام الجديد

وأكدت سونيا الحبال، خلال لقائها ببرنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها تتوجه بنصيحة جدية للمطربة اللبنانية الكبيرة إليسا، قائلة: "أنصح إليسا باللجوء للطبيب فور الشعور بإعياء والحالة العاطفية ليست جيدة".

التاروت 

 وأضافت في حديثها، أن الفنان محمد رمضان سوف يعاني بـ2023 من بعض المشاكل الأسرية، بينما ستدخل الفنانة إلهام شاهين بعلاقة عاطفية سعيدة.

سونيا سونيا الحبال خبيرة تاروت النهار نص الكلام

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