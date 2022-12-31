السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية احتفالات الكريسماس اليوم شغل بال الكثير من المواطنين معرفة حالة الطقس قبل الخروج من منزلهم استعدادا لمواجهة الطقس البارد، وشغل بالهم معرفة درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 في محافظات مصر عبر جوجل.

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 في محافظات مصر

 

حالة الطقس اليوم السبت 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، في الساعات الصباحية أن سيشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض بدرجات الحرارة، لكي يسود طقس خريفى بارد في الصباح الباكر، وطقس لطيف في النهار على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحرى وكافة السواحل الشمالية ومناطق شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا في أغلب الأنحاء.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، في اليوم السبت:

القاهرة تُسجل 10 درجات.. «الأرصاد» تُعلن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت

حالة الطقس والظواهر الجوية المرتقبة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة اليوم السبت

وفيما يلى نعرض بيان بدرجات الحرارة على جميع المدن والعواصم في كافة محافظات الجمهورية:

  • درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21
  • درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21
  • درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22
  • درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23
  • درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22
حالة الطقس ننشر درجات الحرارة اليوم الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم السبت محافظات مصر درجات الحرارة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم السبت 31 /12 /2022 فى البنوك المصرية

أصبحنا وأصبح الملك لله.. دعاء الصباح اليوم السبت 31 ديسمبر 2022

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 فى محافظات مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 31-12-2022 والقنوات الناقلة

صورة الإرهابى منفذ محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو