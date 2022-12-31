حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 فى محافظات مصر
مع بداية احتفالات الكريسماس اليوم شغل بال الكثير من المواطنين معرفة حالة الطقس قبل الخروج من منزلهم استعدادا لمواجهة الطقس البارد، وشغل بالهم معرفة درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 في محافظات مصر عبر جوجل.
حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 في محافظات مصر
حالة الطقس اليوم السبت
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، في الساعات الصباحية أن سيشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض بدرجات الحرارة، لكي يسود طقس خريفى بارد في الصباح الباكر، وطقس لطيف في النهار على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحرى وكافة السواحل الشمالية ومناطق شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا في أغلب الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، في اليوم السبت:
درجات الحرارة اليوم السبت
وفيما يلى نعرض بيان بدرجات الحرارة على جميع المدن والعواصم في كافة محافظات الجمهورية:
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22