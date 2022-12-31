حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 فى محافظات مصر

مع بداية احتفالات الكريسماس اليوم شغل بال الكثير من المواطنين معرفة حالة الطقس قبل الخروج من منزلهم استعدادا لمواجهة الطقس البارد، وشغل بالهم معرفة درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 في محافظات مصر عبر جوجل.

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 31-12-2022 في محافظات مصر





حالة الطقس اليوم السبت

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، في الساعات الصباحية أن سيشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض بدرجات الحرارة، لكي يسود طقس خريفى بارد في الصباح الباكر، وطقس لطيف في النهار على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحرى وكافة السواحل الشمالية ومناطق شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا في أغلب الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، في اليوم السبت:

درجات الحرارة اليوم السبت

وفيما يلى نعرض بيان بدرجات الحرارة على جميع المدن والعواصم في كافة محافظات الجمهورية: