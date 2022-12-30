الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سامح الصريطي عن إنجازات عام 2022: فخور بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

سامح الصريطي
سامح الصريطي

أعرب الفنان سامح الصريطي، عن سعادته بالعام الجديد، قائلاً: "إن كل الأيام بالنسبة إليه متصلة، والزمن كله متصل، وكل يوم من المفترض أن يكون به أمل جديد وأمنية جديدة، وتعتبر بداية جديدة".

وأضاف “الصريطي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، "أن رأس السنة كاحتفال يحتفل به العالم، فإنه على قدر ما كانت سنة 2022 سنة صعبة على الناس، لكن كان يوجد نتائج وإيجابيات، متابعاً:"على المستوى العام أنا فخور جدًا بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث أن مجرد تنظيم هذا المؤتمر بهذا الشكل يعطي أملاً كبيرًا جدًا في أننا كمصريين قادرين على أننا نصنع أي شيء، وزرع في قلبي الطمأنينة والثقة، في أننا لو أردنا شيء سيتم تحقيقه، فلو كان هناك أزمة وأردنا حلها، سنتمكن من حلها، وهو ما حدث في كورونا وحدث في فيروس سي، وحصل في أشياء كثيرة".

وتابع الفنان سامح الصريطي: "هناك أحداث جميلة من الممكن أن تكون قد مرت، لكني لا أتذكر منها إلا آخر حدث، وهو أكثر حدث أعتز به، وهو تكريمي من مجمع اللغة العربية، لأكون أول فنان يتم تكريمي من المجمع، وأنا أعتز بذلك جدًا جدًا، وسيكون موجود في تاريخي، وعاملي حالة رضا، وأشعر أن هذا باب لتكريم مجمع اللغة العربية، لكل الفنانين الذين يستحقون ويخدمون لغتنا العربية". 

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وائل لطفي

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