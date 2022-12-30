الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وفاء عامر: أشعر أننى أعيش بحضن الناس عندما ينادونى «الفنانة بتاعتنا»

وفاء عامر
وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر، إن الناس عندما تقابلني في الشارع تقول "الفنانة بتاعتنا"، معقبة: "كلمة بتاعتنا بتخليني أحس إني عايشة في حضنهم، وبالتالي عندما يأتيني دور أقل مما أطمح إليه، بتعب عليه".

وأضافت الفنانة وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه  الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الإنسان بشكل عام يجب أن يتعب على كل شيء يقدمه، سواء بالفن أو في أي مجال آخر. 

وأوضحت أنها عندما تقدم أي دور، فهي تعتبره هدية منها تقدمه لجمهورها الجميل الذي وضعها في هذه المكانة، وهذا أقل شيء من الممكن أن أقدمه لجمهوري. 

وعن دورها في جزيرة غمام، قالت: "إنني أشعر بأن هذا الدور هو أنا، وهو أكثر دور يشبهني في حياتي، وقد كان الكثير يسألها قبل هذا الدور عن أكثر دور يشبهها وكانت تقول لا يوجد، لأن لو كان يوجد لما استطاعت تمثيله، لكن دورها في جزيرة غمام كانت تمثله بمشاعر حقيقية، وكأن المؤلف كان يقطن بداخلي ويبحث في مشاعري، ويخرج أوراقًا يتتم ترجمتها لاحقًا لدور في مسلسل، ومن الممكن أن نختلف في الشكل والثقافة وفي التكوين المكاني، لكن هي كشخصية تنفذ المضبوط ولا يهمها غير الله سبحانه وتعالى، وهو ما يجب أن يكون بداخل كل شخص فينا".

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وائل لطفي

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