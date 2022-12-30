الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عزت إبراهيم: الأزمة الروسية الأوكرانية سببت أكبر صدمة سلعية بالعالم

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير “الأهرام ويكلي”، إن الأزمة الروسية الأوكرانية سببت أكبر صدمة سلعية شهدها العالم، حيث ارتفعت الأسعار بصورة غير مسبوقة في جميع دول العالم.

ارتفاع الأسعار عالمياً 

وأكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع مؤشر التضخم العالمي، ومن ثم حدث ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

استقرار الأوضاع الداخلية الروسية

وفي سياق متصل، أشارت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن روسيا اتخذت الكثير من الإجراءات الخاصة بالمستوى المعيشي اليومي للمواطن الروسي، ولهذا الوضع المعيشي داخل الأراضي الروسية مستقر بالرغم من المعاناة التي يشهدها العالم بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا.

عوت ابراهيم الحرب الروسية الأوكرانية الصدمة السلعية اكسترا نيوز ارتفاع الأسعار

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