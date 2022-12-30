الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مصانع الشركات المصرية للرمال السوداء.. إنجازات في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

مشروع الرمال السوداء
مشروع الرمال السوداء

شهد القطاع الصناعي طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من بينها مجمع مصانع الرمال السوداء، الذي افتتحه الرئيس في قرية البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث تنتشر الرمال السوداء على شواطئ البحر المتوسط، بعدد 8 مناطق من رشيد غربًا حتى رفح شرقًا، على امتداد 400 كيلو متر، ومنطقة واحدة على ساحل البحر الأحمر، وبحيرة ناصر، ويحقق هذا النوع من المشروعات عائد اقتصادي كبير ويوفر العملات الأجنبية، من خلال تصدير الفائض.

عملت هذه المشروعات على توفير العملة الصعبة، ووفرت عدد كبير من فرص العمل للشباب، والتي وصلت لـ 5 آلاف فرصة عمل، لمعرفة المزيد عن تفاصيل مشروع الرمال السوداء.. اضغط هنا.
 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات المصرية توفير العملة الصعبة عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس عبدالفتاح السيسي لشركات المصرية فرص العمل للشباب مجمع مصانع الرمال السوداء محافظة كفر الشيخ

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