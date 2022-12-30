مصانع الشركات المصرية للرمال السوداء.. إنجازات في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

شهد القطاع الصناعي طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من بينها مجمع مصانع الرمال السوداء، الذي افتتحه الرئيس في قرية البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث تنتشر الرمال السوداء على شواطئ البحر المتوسط، بعدد 8 مناطق من رشيد غربًا حتى رفح شرقًا، على امتداد 400 كيلو متر، ومنطقة واحدة على ساحل البحر الأحمر، وبحيرة ناصر، ويحقق هذا النوع من المشروعات عائد اقتصادي كبير ويوفر العملات الأجنبية، من خلال تصدير الفائض.



عملت هذه المشروعات على توفير العملة الصعبة، ووفرت عدد كبير من فرص العمل للشباب، والتي وصلت لـ 5 آلاف فرصة عمل، لمعرفة المزيد عن تفاصيل مشروع الرمال السوداء.. اضغط هنا.

