ضبط مدير محطة بنزين بالقليوبية لتجميعه 28600 لتر مواد بترولية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1532) قضية تموينية متنوعة من بينها:

كما تم ضبط (المدير المسئول عن إحدى المحطات لتموين السيارات- بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (28600 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين") للاتجار بها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.