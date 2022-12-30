بالرابط.. النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 والحلول

أيام وتفصلنا عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 لذا يكثف البحث عن النماذج الاسترشادية لاختبارات الصف الرابع عبر محركات البحث جوجل وتويتر، لكي يستفيد بها الطلاب في الاستعداد للامتحانات بشكل نموذجي.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

وفي سياق متصل، نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يبحث آلاف الطلاب من مختلف المحافظات عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول، لمساعدتهم على أداء الاختبارات المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، والتأكد من مستوى مذاكرتهم لدخول الامتحانات بثقة.

النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

من خلال التقرير التالي تقدم "الدستور" على كل ما تريد معرفته عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 وجدول الامتحانات..

النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

إعداد النماذج استرشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وعدل مركز التقويم التربوي والامتحانات بوزارة التربية والتعليم مواصفات امتحانات الصفين الرابع والخامس والثانوي بداية من العام الدراسي الحالي، ولذلك أصدرت إدارة التعليم الابتدائي نماذج امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على شكل الاختبارات الجديد.

نماذج الوزارة رابعة ابتدائي 2023 ترم أول

ورفعت الوزارة على موقعها نموذجا لامتحان العلوم باللغة الفرنسية، وآخر للعلوم باللغة العربية، ونموذجين في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونموذج للغة الألمانية ونموذج للغة الفرنسية لمدارس اللغات التي تستخدم هاتين اللغتين في التدريس.

محتوى النماذج الاسترشادية الصف الرابع 2023

كما تتضمن النماذج الاسترشادية اختبارين في اللغة العربية ومثلهما في اللغة الإنجليزية، ونموذج للتربية الدينية المسيحية، وآخر في التربية الإسلامية، ونموذج في الرياضيات ونموذجين في الدراسات الاجتماعية، وتلك النماذج مرشحة للزيادة في الفترة القادمة لتشمل المواد الأساسية باللغة الإنجليزية لمدارس اللغات.

رابط الوصول للنماذج الاسترشادية

ويتاح استعراض جميع النماذج المتاحة أونلاين أو تحميلها والاحتفاظ بها وطباعتها إن أمكن، حيث هناك زر لكل أمر منهما تحت اسم النموذج لكل مادة.

ويمكن الوصول إلى النماذج عبر الرابط من هنا، علما بأنه يمكن الوصول إلى محتويات أخرى من نفس الصفحة مثل البرمجيات والكتب الدراسية الإلكترونية والإثرائيات والحصص الافتراضية ودليل المعلم.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022\2023

الاثنين الموافق 9\1\2023: امتحان مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الثلاثاء الموافق 10\1\2023: امتحان مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف، وامتحان مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الأربعاء الموافق 11\1\2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف، وامتحان مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف

الخميس الموافق 12\1\2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف

السبت الموافق 14\1\2023: امتحان مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف