الأحد 16 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائى 2022

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائى

تتزايد معدلات البحث عن رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وتستمبر امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بداية من اليوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 يناير الجاري.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي 2022 اليوم في جميع محافظات الجمهورية اختبارات الفصل الدراسي الأول، وكان الاختبار خاصًا بمادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

وحرصت وزارة التربية والتعليم علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن تدريب الطلاب على الامتحانات من خلال تحميل نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 للتعرف على نظام الأسئلة وكيفية الإجابة عليها حتى يتعود عليها الطلاب قبل أداء الامتحانات.

ويمكن تحميل النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 من خلال منصة بنك المعرفة من هنا.

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بدأت اليوم.. ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى 2022

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المواد المتبقية من جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

نظام التقييمات في الصف الرابع الابتدائي 2022

وصرحت وزارة التربية والتعليم عن تقييمات الصف الرابع الابتدائي التي تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية التي تم تطويرها، ونتيجة التقييم تنقسم إلى أربعة ألوان وكل لون يعبر عن اكتساب المعلم للمهارات المتطورة وهي كالآتي:

اللون الأخضر: ويعبر اللون الأخضر عن امتلاك المعلم للمعارف والمهارات المنوط بها وتقدر درجتها من 65 وحتى 85.

اللون الأزرق: يعبر اللون الأزرق على أن المعلم قد اجتاز اكتساب المهارات والمعارف بشكل متميز جدًا، من 85 وحتى ١٠٠.

اللون الأصفر: يعبر اللون الأصفر عن حاجة المعلم إلى الدعم لأنه لم يكتسب المهارات بشكل كافٍ يحصل من 50 لأقل من ٦٥.

اللون الأحمر: يعبر اللون الأحمر عن أن المعلم لم يتخطى ولم يعرف المهارات والمعارف ورسب فيها، ويحتاج للدعم وذلك للذين حصلوا على من 1 لأقل من 50 درجة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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