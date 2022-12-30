الأحد.. بدء صرف معاشات يناير بالمنحة الاستثنائية

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأحد المقبل، صرف معاشات يناير بالمنحة الاستثنائية التي قد تصل 300 جنيه.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتم صرف المعاشات من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية، ومنافذ البريد المنتشرة في المحافظات، ومحافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، أيضا البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير»، كذلك بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى.

وأكدت هيئة التأمين أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًا، من خلال ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

صرف المعاش​

أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، فأكدت الهيئة أنه لا بد من التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق وإرفاق المستندات التالية.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك تتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

-إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزة يتم موافاتنا بصورة كارت ميزة.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى معاشات بريد تتم موافاتنا بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.

الرقم التأمينى

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط. ​

وعن الاستعلام عن الرقم التأميني، أشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه تتم معرفة الرقم التأميني عن طريق الموقع أو الاتصال بالخط الساخن 16217.