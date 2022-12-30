مفوض التجارة فى الاتحاد الأوروبى: استثمارات بايدن الخضراء تدفعنا نحو الصين أكثر

حذر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، من أن خطة الإعانات الخضراء الأمريكية الهائلة قد تأتي بنتائج عكسية من خلال دفع الشركات الأوروبية إلى التقارب مع الصين.

وأضاف دومبروفسكيس في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية، أنه في حين كان قانون خفض التضخم الأمريكي البالغ قيمته 369 مليار دولار، في جزء منه محاولة من جانب الولايات المتحدة للحد من اعتمادها على الصين، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير معاكس في أوروبا من خلال جعل المبادرات والمقترحات من بكين أكثر جاذبية.

وأشار دومبروفسكيس إلى أن هذا قد يعمل ضد الهدف المعلن لقانون خفض التضخم.

جاءت تصريحات دومبروفسكيس قبل صدور توجيهات عن واشنطن أمس الخميس، تشير إلى أن الشركات الأوروبية يمكن أن تستفيد من خطة الائتمان الضريبي للمركبات التجارية النظيفة، وهي خطوة تعتبرها بروكسل خطوة أولى مرحبًا بها لكنها لا تزيل كل مخاوفها.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الذي اعتمدته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس الماضي، ينص على تخصيص مئات المليارات من الدولارات من الإعانات والإعفاءات الضريبية للتقنيات الخضراء، بما في ذلك البطاريات والهيدروجين، في محاولة لتعزيز الاستثمار الأمريكي في مثل هذه القطاعات مع تقليل اعتماد أمريكا على المنتجات والمعرفة الصينية.

وكانت المفوضية الأوروبية حذرت سابقًا من أن القانون يميز ضد الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي ويهدد القاعدة الصناعية للكتلة.

خارجية روسيا: نرحب بعودة حركة المسافرين مع الصين

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، عن أن روسيا ترحب بالعودة بأسرع ما يمكن لحركة المسافرين مع الصين.

وأشارت «زاخاروفا» إلى أن موسكو مستعدة فورًا لبدء العمل في هذا الموضوع عند طلب بكين ذلك، وفقًا لوكالة تاس الروسية.