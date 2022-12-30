أهم القرارات واللقاءات.. حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 26 ديسمبر إلى 30 ديسمبر الجاري وهو كالآتي:

1- بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارتنا في أنقرة، تابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بشكل مستمر حالات المصريين المصابين في حادثة انفجار سفينة على الحدود التركية، واطمأنت على حالات المصابين الذين يتلقون علاجهم بإحدى المستشفيات هنا، وكذلك ما يتم من جهود العثور على قبطان السفينة، متمنية الشفاء العاجل والسلامة لكافة المصابين.

2- نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" زيارة لوفد الطلاب المصريين بكندا إلى محافظة القليوبية، وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن فخرها بنقل جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلى شبابنا بالخارج، تلك المبادرة العظيمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، والتي تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث.

3- نظمت وزارة الهجرة زيارة إلى قناة السويس، لوفد يضم 54 من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بكندا، حيث استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حيث أعربت سيادتها عن سعادتها بوجودها في هيئة قناة السويس، وهي محطة مهمة ضمن زيارة أبناء المصريين بالخارج من المقيمين في كندا، للمعالم والمنجزات المصرية لتعريفهم بوطنهم وجذورهم، وقد أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السفيرة سها جندي تقديرا لجهودها في رعاية تلبية احتياجات المصريين بالخارج، كما أهدت الوزيرة درع وزارة الهجرة الفريق أسامة ربيع تقديرا لجهوده في إدارة أحد شرايين التنمية على أرض مصر.

4- السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة توجهت بأسمى التهاني إلى الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة احتفالات الكريسماس، وتعرب عن تمنياتها بأن يعم الخير والسلام على مصر والعالم أجمع.

5- وزيرة الهجرة تشهد افتتاح الدورة الـ 49 لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، في جامعة عين شمس، بمشاركة نحو 25 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تُولي اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج، الأمر الذي تمثل في تكليف القيادة السياسية لوزارة الهجرة منذ عام 2015 بالعمل على رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتوفير كافة المساعدات الممكنة لهم وحل المشكلات التي تواجههم وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن، بالإضافة الى تعزيز ارتباط هؤلاء المصريين وأبنائهم بالوطن بمختلف شرائحهم وإدماجهم في جهود التنمية بالبلاد لتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم في شتى المجالات.

6- السفيرة سها جندي تعقد اجتماعا مع علمائنا بالخارج المشاركين في مؤتمر جمعية العلماء المصريين الأمريكيين، حيث رحبت الوزيرة بالعلماء المصريين الذي جاءوا من أمريكا وكندا للمشاركة في النسخة 49 للمؤتمر الدولي السنوي لجمعية العلماء المصريين الأمريكيين، معربة عن فخرها بوجودها وسط كوكبة من خيرة علمائنا المصريين بالخارج، الذين شرفوا مصر دوما في البدان التي يعيشون فيها، وكان لهم بصمة واضحة في مختلف المجالات العلمية المهمة، ولهم الفضل في عديد الإنجازات العلمية التي وصل لها العالم، ما يدعونا للفخر بهم، والعمل بجد لربطهم بوطنهم مصر للاستفادة من تلك الخبرات العميقة التي لديهم.

7- السفيرة سها جندي تعلن تفاصيل التخفيضات غير المسبوقة ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" في استجابة الحكومة لمطالبهم وإمكانية الشراء من المناطق الحرة، حيث أوضحت تفاصيل الامتيازات الجديدة لصالح المصريين بالخارج لجلب سياراتهم وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه، مؤكدة حرص الحكومة على تذليل أي عقبات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج، بتيسير الإجراءات وإلغاء كافة التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.

8-وزيرة الهجرة تستقبل د. نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين لبحث سبل التعاون المشترك، حيث أعربت الوزيرة عن فخرها بالدكتورة نهلة كونها أول سيدة تشغل منصب مستشار لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، في قرار هو الأول في تاريخ الأزهر الشريف، وتم الاتفاق على استمرار التواصل للتنسيق بشأن فتح آفاق للتعاون بين وزارة الهجرة والأزهر الشريف من أجل رعاية أبناء مصر بالخارج خاصة من الأطفال والشباب الذين ينتمون إلى الجيلين الثاني والثالث، فيما يتعلق باللغة والهوية الوطنية.

9- شاركت وزيرة الهجرة تشارك في حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، وقد جاءت هذه الدورة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.

10- نشرت وزارة الهجرةحصاد عام 2022 من النجاحات المبهرة في مختلف الملفات لخدمة المصريين بالخارج، تشمل محفزات استثنائية لهم لأول مرة في التاريخ، وتعاون علماء مصر وشبابها مع مؤسسات مصرية ودولية لدعم الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص عمل متميزة للشباب بالخارج وتأهيل الشباب بالداخل على مختلف الحرف.