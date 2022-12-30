الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراسل «القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تعول على الفحم بسبب نقص إمدادات الغاز الروسى

الغاز
الغاز

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الألمانية برلين، إن ألمانيا أصبحت تعول على الفحم لإنتاج الكهرباء بدلًا من الاعتماد على الغاز، وذلك بسبب قلة إمدادات الغاز الروسي.

وأضاف مرزوق، خلال ظهوره بالنشرة الاقتصادية، المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا ما زالت تنتج كمية من الكهرباء عن طريق الغاز، لكن مع دخول الفحم كمصدر آخر لإنتاج الكهرباء، حتى يتم توفير أكبر قدر من الغاز لتدفئة المنازل.

وتابع أنه بالرغم من أن الحكومة الألمانية قد وضعت خطة للتخلص من استخدام الفحم تمامًا خلال عشر سنوات مقبلة، إلا أن انقطاع إمدادات الغاز الروسي أجبر ألمانيا على اللجوء إلى استخدام الفحم وبكميات كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تستهدف أن يمر فصل الشتاء بسلام من خلال استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، على أن تبدأ بعد انتهاء فصل الشتاء في تنفيذ استراتيجية تمكنها من التقليل تدريجيًا من استخدام الفحم.

المانيا الفحم نقص إمدادات الغاز الروسي ​الغاز الروسي القاهرة الإخبارية الفحم لإنتاج الكهرباء

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