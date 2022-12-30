الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم بـ5.5 جنيه.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الجمعة

خضراوات
خضراوات

استقرت أسعار الخضروات بالأسواق اليوم، الجمعة، وسجل سعر الطماطم بين 3.5: 5.5 جنيه للكيلو (قفص)، وسعر البطاطس بين 4: 8 جنيهات للكيلو (شوال)، وسعر البصل بـ4: 6.5 جنيه للكيلو (شوال)، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار الخضروات اليوم 

سعر الكوسة من 5: 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الجزر من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الفاصوليا من 4: 9 جنيهات للكيلو (شوال- تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 4: 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2.5: 4.5 جنيه للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 4.5 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال- قفص).

-  سعر الفلفل

سعر الفلفل الرومي بلدي 6: 9 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7: 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 6: 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14: 20 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الملوخية بين 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 4: 7 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي 2.5: 4.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البامية من 18: 22 جنيهًا.

سعر القلقاس من 4: 6 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 7: 11 جنيهًا للكيلو (شوال- كرتونة).

سعر اللفت 1.5: 2.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار البنجر 2: 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البطاطا 2: 4 جنيهات للكيلو.

أسعار زيتون تفاحي 17: 27 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ 5: 6 جنيهات للكيلو.

سعر بصل أخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة 8: 12 جنيهًا.

أسعار زيتون عزيزي لكويد 14: 24 جنيهًا للكيلو

أسعار الخس 6: 10 جنيهات للكيلو (الربطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5: 8 جنيهات (الربطة 3 كيلو).

- سعر الكرنب

سعر الكرنب 2.5: 3.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو).

سعر القرنبيط 3: 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5: 8 جنيهات.

  فجل أحمر 3: 4 جنيهات (الربطة كيلو)

شبت 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

بقدونس 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

جرجير 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

كسبرة 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 ربطة).

 سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات كيلو).

قرع عسل 18: 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

 عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).

الزنجبيل 40: 60 جنيهًا للكيلو (قفص).

 

أسعار الخضروات اليوم الجمعة أسعار الخضروات اليوم أسعار البامية أسعار الخضروات الخضروات اليوم الخضروات اليوم الجمعة سعر الفلفل الألوان سعر الطماطم سعر الباذنجان الرومي

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وائل لطفي

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