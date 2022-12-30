الطماطم بـ5.5 جنيه.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الجمعة

استقرت أسعار الخضروات بالأسواق اليوم، الجمعة، وسجل سعر الطماطم بين 3.5: 5.5 جنيه للكيلو (قفص)، وسعر البطاطس بين 4: 8 جنيهات للكيلو (شوال)، وسعر البصل بـ4: 6.5 جنيه للكيلو (شوال)، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار الخضروات اليوم

سعر الكوسة من 5: 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الجزر من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الفاصوليا من 4: 9 جنيهات للكيلو (شوال- تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 4: 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2.5: 4.5 جنيه للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 4.5 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال- قفص).

- سعر الفلفل

سعر الفلفل الرومي بلدي 6: 9 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7: 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 6: 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14: 20 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الملوخية بين 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 4: 7 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي 2.5: 4.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البامية من 18: 22 جنيهًا.

سعر القلقاس من 4: 6 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 7: 11 جنيهًا للكيلو (شوال- كرتونة).

سعر اللفت 1.5: 2.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار البنجر 2: 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البطاطا 2: 4 جنيهات للكيلو.

أسعار زيتون تفاحي 17: 27 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ 5: 6 جنيهات للكيلو.

سعر بصل أخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة 8: 12 جنيهًا.

أسعار زيتون عزيزي لكويد 14: 24 جنيهًا للكيلو

أسعار الخس 6: 10 جنيهات للكيلو (الربطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5: 8 جنيهات (الربطة 3 كيلو).

- سعر الكرنب

سعر الكرنب 2.5: 3.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو).

سعر القرنبيط 3: 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5: 8 جنيهات.

فجل أحمر 3: 4 جنيهات (الربطة كيلو)

شبت 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

بقدونس 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

جرجير 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

كسبرة 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 ربطة).

سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات كيلو).

قرع عسل 18: 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).

الزنجبيل 40: 60 جنيهًا للكيلو (قفص).