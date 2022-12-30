الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«البيئة» تحتفل ببداية 2023 بشجرة كريسماس صديقة للبيئة

جريدة الدستور

نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، تصميما مبتكرًا لشجرة كريسماس صديقة للبيئة، وذلك في إطار استعدادات احتفالات المصريين برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، من أجل إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.

و"شجرة الكريسماس" قدمها فريق التوعية بمناسبة أعياد رأس السنة، من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد، والكرتون، والفويل، والخشب، ودلو بلاستيك، وذلك لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

يأتي ذلك في إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية، وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة، من خلال تنفيذ ورش عمل فنية فى مختلف المحافظات لتعليم المشاركين كيفية صنع مثل هذه المنتجات، وتعريف المشاركين بقيمة الموارد المتاحة فى صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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