سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة| تحديث لحظي لأسعار الذهب

نرصد لكم في التقرير التالي سعر الذهب عيار 21، كما نقدم لكم تحديث لحظي لأسعار الذهب في محلات الصاغة يستمر البحث عنه دائما، حيث يواصل أعداد كثيرة من المواطنين والمقبلين على الزواج البحث عبر محركات البحث، عن أسعار الذهب بشكل يومي، حيث سجل سعر الذهب استقرار ملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 30-12-2022.

سعر الذهب عيار 21



عيار 24 سجل 1840 جنيه للبيع و1863 جنيه للشراء

عيار 22 بكام سجل نحو 1687 جنيه للبيع و1708 جنيه للشراء

عيار 21 بكام وصل عند 1610 جنيه للبيع و1630 جنيه للشراء

عيار 18 اليوم وصل عند 1380 جنيه للبيع و1397 جنيه للشراء

عيار 14 بلغ 1073 جنيه للبيع و1087 جنيه للشراء

عيار 12 اليوم بلغ 920 جنيه للبيع و931 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي



سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 بـ1840 للبيع و1863 للشراء

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بـ1687 للبيع و1708 للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بـ 1610 للبيع و1630 للشراء

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بـ 1380 للبيع و1397 للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم



سجل 57224 جنيه مصري للبيع و57935 جنيه مصري للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل 12880 جنيه مصري للبيع و13040 جنيه مصري للشراء

سعر أونصة الذهب عالمياً



سجل نحو: 1810 دولار امريكي.

سعر سبائك الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام، نحو 4527 جنيه مصري.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات، حوالي 9055 جنيه مصري.

وصل سعر سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام، عند 56322 جنيه مصري

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.

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