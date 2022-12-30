سيولة مرورية بالمحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية، صباح اليوم الجمعة، وذلك مع انتظام حركة السيارات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين لتيسير حركة السير .

وشهدت حالة من الإنسيابية المرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة السير أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركة المرور في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية شهدتها أيضًا بعض المناطق بالمحافظة، منها محور 26 يوليو وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس ومناطق وسط البلد، وسيولة متحركة للسيارات والحركة المرورية.

من جهة أخرى، عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بشأن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع عرضي بشارع الأهرام تحديدًا بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد، بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية، لتنفيذ صيانة خط مياه الشرب.