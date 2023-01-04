أبرزها شرب الماء.. قرارات العام الجديد 2023 للحفاظ على صحة الكلى

يمكن للمرء أن يعاني من مرض الكلى المزمن إذا فشلت الكلى في أداء وظيفتها على أتم وجه، في العام الجديد 2023، تعهد بالحفاظ على كليتيك في أفضل حالة من خلال قرارات اللياقة هذه واقرأ لمعرفة المزيد عن بعض الحيل المضمونة لتحسين صحة الكلى.

تلعب الكلى دورًا حيويًا في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم وتساعد أيضًا في التحكم في كيمياء الجسم عن طريق تنظيم كمية الملح والماء والمواد الكيميائية الأخرى في الجسم، حيث يمكن أن يعاني المرء من مرض مزمن في الكلى إذا فشلت الكلية في ذلك، تعمل في أفضل حالاتها، تعهد هذا العام الجديد بالحفاظ على كليتيك في أفضل حالة واقرأ لمعرفة المزيد عن بعض الحيل المضمونة لتحسين صحة الكلى.

إن اتخاذ قرار السنة الجديدة هو أحد الأشياء التي يفعلها الناس كل عام ولكن لا يلتزم الكثير من الناس بالقرارات التي يتخذونها وما يعجبهم كل عام، وهذا العام أيضًا غالبية الناس ملزمون باتخاذ قرارات بغض النظر عما إذا كانوا يلتزمون بها أم لا، إذا كنت أحد أولئك الذين يرغبون في التأكد من أن كليتيك تعملان إلى المستوى الأمثل، فما عليك إلا أن تقسم بقرارات اللياقة التي اتخذتها.

والنصائح للحفاظ عليها كالتالي:

1. اشرب كمية كافية من الماء - فالماء يساعد على طرد السموم من الكلى، ويقلل من فرص الإصابة بأمراض الكلى. وفقًا للدراسات يجب على الشخص الذي لديه تاريخ من حصوات الكلى أن يشرب كمية كافية من الماء للمساعدة في منع تكون الحصوات في المستقبل القريب.

2. الإقلاع عن التدخين - هل تعلم أن التدخين يضر بالأوعية الدموية ويحد من تدفق الدم في الكلى؟ يمكن للتدخين أن يعرض المرء لخطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية وهو نوع من سرطان الكلى وبالتالي، تقل فرص الإصابة بهذا السرطان عند الإقلاع عن التدخين.

3. حافظ على نشاطك البدني - ممارسة الرياضة كل يوم ليست مفيدة فقط للقلب أو الرئتين ولكن حتى الكلى أيضًا، سيساعد النشاط البدني المنتظم الشخص على الحفاظ على الوزن الأمثل والحفاظ على مشاكل الكلى.

يمكن أن تساعد التمارين في التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر وتقليل ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية، يمكنك حتى البدء بالمشي والانتقال ببطء إلى السباحة وركوب الدراجات والجري والتمارين الرياضية واليوجا أو حتى البيلاتيس.. من الضروري ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

4. انتبه لملحك إنها حقيقة معروفة أن الاستهلاك الزائد للأطعمة المالحة مثل الأطعمة المعبأة / الوجبات السريعة، إلخ، يزيد من ضغط الدم، لكن الملح الزائد يضر أيضًا كليتيك بشكل مباشر وبطرق غير مباشرة.

5. افحص كليتك - 40٪ من مرضى الكلى لا تظهر عليهم أي أعراض، لذا فإن التقييم الشهري السادس لكرياتينين المصل وروتين البول يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في إبعادك عن أمراض الكلى.