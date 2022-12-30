الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق تروسيكل دهس مسنا في حلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس قائد تروسيكل بدون لوحات معدنية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بدهس مسن أثناء عبوره الطريق بكورنيش كفر العلو بمدينة حلوان، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد وجود تصادم على طريق كورنيش كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال مباحث القاهرة لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن للطريق بكورنيش كفر العلو بمدينة حلوان صدمه تروسيكل، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة “م.خ” سائق تروسيكل، وإن التروسيكل غير مرخص. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، والتحفظ على التروسيكل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مؤكدا أنه فوجئ بالمتوفى يعبر الطريق، وأنه حاول تفاديه إلا أنه لم يتمكن وقام بصدمه، وفر هاربا نظرا إلى أنه لا يحمل تراخيص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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