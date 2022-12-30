الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة المصرية تسجل أفضل أداء فى الشرق الأوسط والسعودية أول خسارة فى 7 سنوات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت بورصة الأسهم السعودية أول خسارة سنوية لها منذ 7 سنوات مع نهاية تعاملات الأسواق المالية في الشرق الأوسط يوم الخميس، في حين حققت البورصة المصرية أفضل أداء في المنطقة خلال 2022.

 

وبنهاية جلسة الخميس، تراجع المؤشر السعودي الرئيسي "تاسي" بأقل 0.1%، لكنه سجل خسائر سنوية بنسبة 7.1%، ليبلغ أدنى مستوى له منذ 20 شهرا، بحسب وكالة "رويترز".

 

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ نحو 17 عاما في أوائل مايو.

 

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، وتتبع البلدان العضوة تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ما يجعلها عرضة للتأثر بشكل مباشر بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

 

وفي قطر، وهي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1%، وسجل أول خسارة سنوية له منذ 2017، متراجعا 8.1%.

 

وفي المقابل، سجل مؤشر الأسهم الكويتية مكاسب منذ بداية العام بنسبة 6.5%، وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في عمان بنسبة 17.6%، كما أنهى المؤشر البحريني العام بارتفاع 5.5%.

 

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% في ختام تعاملات الخميس، ليسجل مكاسب سنوية بنسبة 22%، وهو بذلك، المؤشر الأكثر صعودا خلال عام 2022.

 

وعكست البورصة المصرية خسائرها السابقة لتحقق مكاسب في الربع الأخير من العام، بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض البلاد من أجل تجاوز أزمة التمويل الخارجي، وبعدما انخفض الجنيه أمام الدولار بشكل كبير هذا العام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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