العراق يوافق على زيادة أعداد النساء فى الشرطة العراقية

وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على زيادة نسبة النساء في كليات الشرطة.

وقال مدير الشرطة المجتمعية، في وزارة الداخلية، العميد غالب العطية، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق سجل تزايداً في العنف الأسري منذ انتشار جائحة كورونا، إذ تم تسجيل 1300 حالة عنف أسري ضد المرأة خلال العام 2022"، لافتاً إلى أنه "تم إعادة 169 فتاة هاربة إلى ذويها خلال العام الحالي".

وأضاف أن "التنمر يندرج ضمن العنف الأسري".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء وافق على زيادة نسبة النساء في كليات الشرطة".