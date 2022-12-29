الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يوافق على زيادة أعداد النساء فى الشرطة العراقية

العراق
العراق

وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على زيادة نسبة النساء في كليات الشرطة.

وقال مدير الشرطة المجتمعية، في وزارة الداخلية، العميد غالب العطية، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق سجل تزايداً في العنف الأسري منذ انتشار جائحة كورونا، إذ تم تسجيل 1300 حالة عنف أسري ضد المرأة خلال العام 2022"، لافتاً إلى أنه "تم إعادة 169 فتاة هاربة إلى ذويها خلال العام الحالي".

وأضاف أن "التنمر يندرج ضمن العنف الأسري".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء وافق على زيادة نسبة النساء في كليات الشرطة".

العراق الشرطة العراقية قوي البقاع شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

رئيس «الغرفة التجارية بسوهاج»: إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة لضبط الأسعار

مستفيدة من قافلة «حياة كريمة»: «خلصوني من آلام استمرت لـ7 سنوات»

حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو