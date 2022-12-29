التربية الإيجابية.. كيف تعلم طفلك أن يرتب سريره كل يوم؟

يعد ترتيب السرير فرصة لتعزيز ثقة طفلك، وتحسين احترامه لذاته ومساعدته على إدراك أهمية مساهماته حتى البسيطة منها، كما أنها تعزز الأعمال المنزلية مستوى صحيًا من الاستقلالية وأخلاقيات العمل القوية لدى الأطفال، مما يؤهلهم للنجاح لاحقًا في الحياة.

بغض النظر عن طريقة ترتيب السرير، حاول التحلي بالصبر والتفهم والثناء كلما أمكن ذلك، ففي السطور التالية أوضح الخبراء بموقع “very well family” كيف تعلم طفلك ترتيب السرير.

توضح المعالجة النفسية آمي مورين، مؤلفة كتاب "Things Strong Kids Do"، أن تعلم الأعمال الروتينية الأطفال الكثير من الدروس العاطفية والاجتماعية المهمة، كما إنهم يتعلمون أن يصبحوا أشخاصًا مسؤولين ويتفهمون أهمية المشاركة والقيام بدورهم.

ومن أفضل الأعمال التمهيدية لطفلك أن تجعله يرتب سريره في الصباح، فالأمر بسيط ولا يستغرق وقتًا طويلاً، كل ما عليك أن تعلمهم قبل أن يتمكنوا من التعود على هذه العادة.

فوائد قيام الأطفال بالأعمال المنزلية:

اتضح أن العمل الروتيني البسيط مثل ترتيب السرير يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأطفال، حيث أظهرت الأبحاث أن أولئك الذين يؤدون الأعمال المنزلية في مرحلة الطفولة يكبرون ليصبحوا بالغين أكثر سعادة وصحة واستقلالية.

كما أن الأعمال المنزلية تعمل على تحسين احترامهم لذاتهم، حيث يدركون أنهم قادرون على إحداث فرق، بالإضافة إلى أنهم يكتسبون أيضًا إحساسًا بالإنجاز ويرون كيف يؤثر سلوكهم على الآخرين.

وعن فوائد ترتيب الأطفال للسرير، يجعلهم يعتادون على إكمال عمل روتيني، كما أنه يوفر شعورا بالإنجاز، يحسن الثقة واحترام الذات، يبدأ اليوم بشكل إيجابي.

يقترح “Morin” البدء بشكل محدد قدر الإمكان، وإعطائهم تعليمات خطوة بخطوة لترتيب السرير، حيث يمكن أن يشمل ذلك أي شيء من سحب الملاءات إلى تنظيم الوسائد، اعتمادًا على مدى فوضى سرير طفلك بين عشية وضحاها.

وقد يكون من المفيد أن تظهر لطفلك كل خطوة وتتحدث عن كيفية القيام بذلك، أظهر لهم الشكل الذي يجب أن يبدو عليه السرير بمجرد صنعه بالكامل أمام أعينهم.

في البداية، قد تبدو الأشياء أشعثًا بعض الشيء، لكن هذا جيد في كل مرة يرتبون فيها السرير، اجعلهم يركزون على مهارة مختلفة، فعلى سبيل المثال أولاً، اجعلهم يعملون على سحب الملاءات لأعلى بحيث تغطي كل زاوية.

عندما يتعلق الأمر بالمهمة المحددة المتمثلة في ترتيب السرير، يوضح الخبراء أنه عمل روتيني مفيد لتعيينه لأنه يجب إكماله كل يوم، وهذا يجعلهم يعتادون على إكمال عمل روتيني، والذي يمكن أن يحفزهم على التعامل مع وظائف أخرى، حيث يمنحهم ترتيب فراشهم في الصباح أيضًا فرصة لتجربة شعور بالإنجاز في الصباح وقد يبدأ يومهم بشكل أفضل.