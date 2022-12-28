الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحت عنوان «المعرفة تصنع الفارق» انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لطب الأطفال بمبرة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم طب الأطفال بمستشفى مبرة طنطا حول "متلازمة جيلان - باري؛ المعرفة تصنع فارقًا بمشاركة نخبة من السادة أساتذة الجامعات واستشاريين طب الأطفال، وشباب الأطباء والذي بدوره يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين الأطباء كبارهم وصغارهم، في هذا التخصص الدقيق. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتورة  فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية والدكتورة  بثينة يوسف مدير الإدارة العامة للتمريض.

وفي بداية المؤتمر رحب مدير الفرع بالحضور واللجنة المنظمة، وأكد علي أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش أهم وأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، حيث تم عرض تجربة مستشفى مبرة طنطا والتي تعد المرجع الرئيسي للحالات المرضية لهذه المتلازمة بمحافظة الغربية. 

واستعرض مدير الفرع بشكل عام دور المستشفى والخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات، بالإضافة لعرض أبرز أعمال التطوير، التي تم تنفيذها بقسم الأطفال ومنها تزويد القسم بعدد ٥ أجهزة تنفس صناعي و 20 سرنجة ومضخة محاليل بالإضافة إلى إدخال خدمة الغسيل الكلوي للأطفال وإجراء ما يقرب من 60 جلسة غسيل كلوي لأول مرة، وتشغيل الحضانات بالطاقة القصوى بواقع 14 حضانة.

وأضاف أن باقي الأعمال هى إدخال عمليات التجميل وحقن العين في جراحات الأطفال، وتوفير جهاز سونار حديث، وإخال قسم للتغذية العلاجية والتوسع في التعاقد مع الاستشاريين.

وكشف إلى ما تشهده المستشفى خلال الفترة المقبلة من أعمال من بينها تجديد وحدة المبتسرين وتطوير شبكة الغازات مشيدا بأداء قسم طب الأطفال وأقسام الرعايات والحضانات بمبرة طنطا لكونها من الأقسام الرائدة والمتميزة، التي تقدم خدماتها لآلاف المرضى من الأطفال بمحافظة الغربية.

يذكر أن المؤتمر تناول طرق تشخيص المرض وأعراضه المختلفة، التغذية العلاجية للمرضى ودور العلاج الطبيعي. 

بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه التمريض وطريقة التعامل معها بهدف تقديم خدمة صحية ترتكز على تلبية احتياجات المرضى.

المعرفة تصنع الفارق انعقاد المؤتمر السنوي لطب الأطفال بمبرة

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وائل لطفي

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