الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تنظيم مرفق الكهرباء» يحدد المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى

رئيس جهاز مرفق الكهرباء
رئيس جهاز مرفق الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المعايير والمواصفات التي يجب أن يلتزم بها المشترك الكهربائي .

وذكر الجهاز، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هناك بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، ويجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالآتي:
- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل اتوماتيكيا عند زيادة الاحمال.
- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.
- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.
- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
- تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.
- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كيفية تحديد شركات التوزيع طريقة حساب مقايسة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بالتكلفة النمطية أو بالتكلفة الفعلية.

وذكر الجهاز في بيان أنه يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة 450 جنيها لكل ك.ف.أ، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ، والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض علي مائة متر.

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كيفية تحديد شركات التوزيع طريقة حساب مقايسة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بالتكلفة النمطية أو بالتكلفة الفعلية.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك مرفق الكهرباء المشترك الكهربائي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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