منتخب مصر يفوز على سلوفاكيا في نهائي دورة رومانيا الدولية

فاز منتخب مصر لكرة اليد على منتخب سلوفاكيا بنتيجة 33-29 في نهائي دورة رومانيا الدولية الودية، التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 - 29 يناير المقبل.

كان منتخب مصر قد فاز على الجزائر أمس الأربعاء بنتيجة 38-27 في المباراة الأولى بدورة رومانيا.

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى مصر غدا الجمعة، على أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام قبل السفر إلى فرنسا 3 يناير المقبل للمشاركة في دورة دولية أخيرة، ثم التوجه مباشرة إلى السويد للمشاركة في بطولة العالم، حيث يفتتح المنتخب مبارياته الرسمية 13 يناير بمواجهة منتخب كرواتيا.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو 19 لاعبا للسفر إلى رومانيا وهم:

في حراسة المرمى: محمد علي – عبدالرحمن حُميد – محمد عصام الطيار، واللاعبون: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - أحمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن فيصل.

وفضل الجهاز الفني إراحة كريم هنداوي حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، لشعوره بالإرهاق خلال الأيام الماضية، على أن يتواجد في معسكر فرنسا المقبل.

يغيب عن صفوف المنتخب الوطنى في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في برشلونة.

قائمة منتخب مصر لمعسكر بطولة العالم لكرة اليد

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.