الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومى 2023 الإعلان العاشر

شقق الإسكان الإجتماعى
شقق الإسكان الإجتماعى

ننشر لكم رابط الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي 2023 الإعلان العاشر من المواضيع التي يهتم المواطنون بالبحث عنها للاستعلام عن حالة الطلب المقدم بخصوص الحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعي من قبل الكثير من المواطنين.

"الدستور" تستعرض جميع التفاصيل التي تختص بهذا الأمر.

طريقة الاستعلام عن طلب وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي 2023

الخطوة الأولى: يقوم صاحب الطلب بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://cservices.shmff.gov.eg/

الخطوة الثانية: يقوم صاحب الطلب بالضغط على الزر الخاص بكلمة "استعلام".

الخطوة الثالثة: يقوم المتقدم للحصول على وحدة سكنية باختيار أيقونة "استعلام عن حالة الطلب شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر".

الخطوة الرابعة: يقوم صاحب الطلب بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوب منه كتابتها ومنها: (الاسم والعنوان والرقم القومي).

الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2023

الخطوة الخامسة: يقوم صاحب الطلب  بكتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

الخطوة السادسة: يقوم صاحب الطلب بالاستمرار في كتابة جميع المعلومات المطلوبة منه.

الخطوة السابعة: يقوم صاحب الطلب بالضغط على كلمة "تسجيل دخول".

الخطوة الثامنة: ستظهر بعد ذلك جميع المعلومات الخاصة بحالة الطلب المراد الاستعلام عنه.

الأماكن التي تتواجد بها وحدات الإسكان الاجتماعي 2023

وتتواجد شقق الإعلان العاشر في عدة مدن وعليها إقبال كبير من المواطنين نظرًا لكونها تدفع على أقساط متهاونة في متناول شريحة الطبقة الاجتماعية محدودة الدخل وهو ما أعطى ميزة لهذه الوحدات السكنية غير موجودة بالإضافة إلى الدعم المادي الذي تقدمه الدولة.

والمدن هى: "السادات- العاشر من رمضان- بدر- الغردقة- المحولين من التاسع العاشر بـ6 أكتوبر، أما عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن السادات- العاشر من رمضان- بدر- الغردقة".

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى 2023

وكانت حددت وزارة الإسكان والتعمير الشعر النهائي لوحدات الإسكان الاجتماعي 2023، مساحة 90 مترا مائة وأربعة وتسعين ألف جنيه والمقدم يكون في حدود تبدأ من 15 ألف جنيه حتى 20 ألف جنيه.

‎أما عن سعر شقق الإسكان الاجتماعي مساحة 120 مترا فقد بلغ ما يقارب ثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه، بمقدم يصل إلى 22 ألف جنيه.

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رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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