الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل محاكمة صاحب شركة استولى على 3.6 مليون يورو بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة سيارات، إلى جلسة الأول من يناير المقبل، للاطلاع علي تقرير الخبير في اتهامه بالاستيلاء علي 3,615,455 يورو.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد رضوان إبراهيم، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 13494 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعاقد مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات، علي غير الحقيقة.

وتوصلت التحقيقات بقيام المتهم " أ.إ.ك"، رئيس مجلس شركة مسابك السيارات، إلى استيلائه علي مبلغ 3 ملايين و615 ألف و455 يورو، عن طريق حصوله علي تمويل من أحد البنوك لشركته، وأن المتهم توقف عن السداد ومن خلال استعلام البنك فتبين أن الشركة قامت بفسخ العقد مع المتهم، وان الفواتير الخاصة بها والسابقة علي الفسخ تحمل اسعار وكميات غير مطابقة لما تم استلامه فعلا بمقدار الثلث وان الاسعار زائدة ضعف الثمن، وقيامه بالتهرب من سداد المديونيات المتراكمة علي شركته لصالح البنك.

وتبين أن المتهم تعاقد مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات والكميات الخاصة بشركته إلا أنه قام بتزوير بوالص شحن منسوب صدورها إلى أحد الشركات عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك ليقوم بصرف مقابل استيراد عن تلك الكميات والأوزان المخالفة للحقيقة، وأنه امتنع عن سداد المديونيات المستحقة عليه للبنك حتي بلغت القيامه أعلاه، حيث تبين من البوالص التي قدمها للبنك، أن منها عدد 4 غير صادرين من الشركة، وأن 40 آخرين تختلف بياناتهم عن البولص الصادرة بالشركة، وتحرر محضر بالواقعة،.

وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

أجهزة الأم أحب ارة استلام إخطار ادارة اجهزة الامن أجيل محاكمة

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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