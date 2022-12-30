بعد موافقة الرئيس.. أبرز المعلومات عن وثيقة سياسية ملكية الدولة

أعلن مجلس الوزراء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبنَّها الدولة وصدّق عليها الرئيس اليوم على النحو التالي: