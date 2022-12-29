إيران تعين محمد رضا فرزين خلفاً لمحافظ البنك المركزي المستقيل

عينت إيران اليوم الخميس، محمد رضا فرزين خلفا لمحافظ البنك المركزي المستقيل، جاء ذلك عقب استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني بعد انخفاض تاريخي للعملة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

في سياق متصل أصيب أكثر من 60 شخصًا إثر انفجار نتج عن تسرب للغاز داخل مصنع بشمال غرب إيران.

وأكد تقرير نشرته وكالة "إرنا"، أن 65 شخصًا على الأقل أصيبوا جراء الحادث الذي وقع الإثنين في مصنع للطلاء بمدينة الشهيد سليمي الصناعية في محافظة آذربيجان الشرقية.

ونقلت عن المتحدث باسم خدمات طوارئ المحافظة وحيد شادي نيا، قوله": "تمت معالجة 22 من المصابين في المكان، ونقل الآخرون إلى مراكز طبية".