الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023 وحقيقة زيادة المعاشات

معاشات
معاشات

ينتظر المواطنون بكل شغف وترقب موعد صرف معاشات شهر يناير 2023، وحقيقة زيادة المعاشات بالزيادة الجديدة من قبل المستفيدين، والتي قد تم الإعلان عنها منذ أيام، حيث أن يتبقى يومان على نهاية عام 2022، ويبدأ العام الجديد 2023.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد صرف معاشات شهر يناير 2023.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر صرف المعاشات في شهر يناير 2023 لحوالي أكثر من عدد 10 ملايين و700 ألف مواطن، في يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 القادم، عقب بدء الصرف لمرتبات شهر ديسمبر 2022 لجميع العاملين في القطاع الخاص وفي الحكومة في يوم 22 من ديسمبر 2022 الماضي.

حقيقة زيادة المعاشات شهر يناير 2023

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات المصرية أنه ليس هناك تعارض بين قيمة الحد الأدنى للاشتراك بالتأمينات، والقرار الخاص بالتحديد للحد الأدنى للأجور بقيمة مبلغ 3000 جنيه.

وتبدأ التأمينات بدءًا من أول شهر يناير، تطبيق قرار الزيادة المعاشات ، حيث سيتم رفع الحد الأدنى في شهر يناير 2023 بقيمة مبلغ 1700 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأقصى لقيمة عشرة آلاف و900 جنيه، وعلى أنس يصبح الحد الأدنى للمعاشات بمبلغ 1105 جنيهات، والحد الأقصى بقيمة 8720 جنيهًا.

ويتمكن كافة أصحاب المعاشات من الصرف لمعاشات يناير 2023 بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للجدول التالي:

  1. تصرف معاشات شهر يناير لعام 2023 في يومي 1 و2 يناير 2023، لكافة الحاصلين على معاش يكون أقل من 1000 جنيه.
  2. تصرف معاشات شهر يناير 2023 في يومي 3 و4 يناير 2023، للحاصلين على معاش يكون أقل من 2000 جنيه.
  3. تصرف معاشات في شهر يناير 2023 في يومي 5 و6 يناير، للحاصلين على معاش يكون أكثر من 2000 جنيه مع الاستكمال لصرف المعاشات وتكون على مدار باقي الشهر لكافة الأشخاص.

بعد البحث عنها.. تعرف على قيمة زيادة المعاشات من شهر يناير 2023

مواعيد صرف المرتبات لشهر يناير 2023 للعاملين بالدولة

منافذ صرف معاشات يناير 2023

أتاحت التأمينات المصرية منافذ لصرف المعاشات الشهرية، عبر مكاتب البريد المصري أو عبر فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة، وأيضًا يتاح الصرف من كافة بنوك القرى والبنوك التجارية، أو من خلال منافذ شركة فوري أو من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM أو عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

صرف معاشات شهر يناير ٢٠٢٣ موعد صرف معاشات شهر يناير صرف معاشات شهر يناير معاشات شهر يناير ٢٠٢٣ معاشات معاشات شهر يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«غنيم» يتفقد عددًا من الأسواق وتوافر السلع وأسعارها فى بنى سويف

ضربات أمنية.. أكبر خمس قضايا ضبطتها الداخلية خلال 2022

موعد الإجازات الرسمية 2023 والمناسبات الوطنية

اختتام فعاليات «احميها من الختان» بقرى حياة كريمة فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو