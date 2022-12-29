ينتظر المواطنون بكل شغف وترقب موعد صرف معاشات شهر يناير 2023، وحقيقة زيادة المعاشات بالزيادة الجديدة من قبل المستفيدين، والتي قد تم الإعلان عنها منذ أيام، حيث أن يتبقى يومان على نهاية عام 2022، ويبدأ العام الجديد 2023.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد صرف معاشات شهر يناير 2023.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر صرف المعاشات في شهر يناير 2023 لحوالي أكثر من عدد 10 ملايين و700 ألف مواطن، في يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 القادم، عقب بدء الصرف لمرتبات شهر ديسمبر 2022 لجميع العاملين في القطاع الخاص وفي الحكومة في يوم 22 من ديسمبر 2022 الماضي.

حقيقة زيادة المعاشات شهر يناير 2023

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات المصرية أنه ليس هناك تعارض بين قيمة الحد الأدنى للاشتراك بالتأمينات، والقرار الخاص بالتحديد للحد الأدنى للأجور بقيمة مبلغ 3000 جنيه.

وتبدأ التأمينات بدءًا من أول شهر يناير، تطبيق قرار الزيادة المعاشات ، حيث سيتم رفع الحد الأدنى في شهر يناير 2023 بقيمة مبلغ 1700 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأقصى لقيمة عشرة آلاف و900 جنيه، وعلى أنس يصبح الحد الأدنى للمعاشات بمبلغ 1105 جنيهات، والحد الأقصى بقيمة 8720 جنيهًا.

ويتمكن كافة أصحاب المعاشات من الصرف لمعاشات يناير 2023 بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للجدول التالي:

تصرف معاشات شهر يناير لعام 2023 في يومي 1 و2 يناير 2023، لكافة الحاصلين على معاش يكون أقل من 1000 جنيه. تصرف معاشات شهر يناير 2023 في يومي 3 و4 يناير 2023، للحاصلين على معاش يكون أقل من 2000 جنيه. تصرف معاشات في شهر يناير 2023 في يومي 5 و6 يناير، للحاصلين على معاش يكون أكثر من 2000 جنيه مع الاستكمال لصرف المعاشات وتكون على مدار باقي الشهر لكافة الأشخاص.

منافذ صرف معاشات يناير 2023

أتاحت التأمينات المصرية منافذ لصرف المعاشات الشهرية، عبر مكاتب البريد المصري أو عبر فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة، وأيضًا يتاح الصرف من كافة بنوك القرى والبنوك التجارية، أو من خلال منافذ شركة فوري أو من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM أو عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.