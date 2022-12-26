الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد البحث عنها.. تعرف على قيمة زيادة المعاشات من شهر يناير 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ننشر لكم تفاصيل زيادة المعاشات في شهر يناير 2023، بعد قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بخصوص زيادة المعاشات 300 جنيه، وشروط فتح حساب توفير المعاش في البنك، يبحث الكثير من كبار السن، وأصحاب المعاشات، عن زيادة المعاشات شهر يناير 2023.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية نسبة زيادة المعاشات في شهر يناير 2023.

زيادة المعاشات في شهر يناير 2023

زيادة المعاشات التقاعدية في يناير 2023، سيتم رفع الحد الأدنى للمبلغ في يناير 2023 بمقدار 1700 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأقصى لعشرة آلاف 900 جنيه، بشرط أن يصبح الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات، والحد الأقصى – 8720 جنيهًا، وستبدأ “التأمينات” في تطبيق قرار زيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يناير 2023.

كما أكدت هيئة التأمين الوطنية أنه لا يوجد تعارض بين الحد الأدنى لمساهمة التأمين وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 3000 جنيه.

وفقا لقانون التقاعد الجديد رقم 148 لعام 2019، تم تحديد الحد الأدنى لقيمة مساهمة التأمين عند 1000 جنيه مصري اعتبارا من عام 2020 ، والتي سيتم رفعها في يناير من كل عام بنسبة تصل إلى 15٪.

ويشمل القرار العاملين في القطاع الخاص، حيث يوجد 13.8 مليون مواطن مؤمن وأكثر من 70 ٪ من هذا الرقم ، وجميعهم مستفيدين من قرار زيادة المعاشات.

زيادة المعاشات في شهر يناير 2023

يتم احتساب قيمة معاش المستفيدين من 1000 جنيه ، إلى 1130 جنيه ، بعد الزيادة.

يتم احتساب قيمة معاش المستفيدين البالغ 2000 جنيه إلى 2260 جنيه ، بعد الزيادة.

يتم احتساب قيمة معاش المستفيدين من 3000 جنيه ، إلى 3390 جنيه ، بعد الزيادة.

يتم احتساب قيمة معاش المستفيدين من 4000 جنيه ، إلى 4520 جنيه ، بعد الزيادة.

يتم احتساب قيمة معاش المستفيدين من 5000 جنيه ، إلى 5650 جنيه ، بعد الزيادة.

يتم احتساب قيمة معاش المستفيدين البالغ 6000 جنيه إلى 6780 جنيه ، بعد الزيادة.

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وائل لطفي

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