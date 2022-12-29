في احتفال موظفي الإيبارشية.. رئيس الأسقفية: محبة الله أبدية لا نهاية لها

شارك دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية موظفي الإيبارشية في احتفال نهاية العام صباح اليوم وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأسقفية في عظته: محبة الله أبدية لا نهاية لها وإنما محبتنا الأرضية لها بداية ونهاية، كما أن عطية الله المتمثلة فى معجزة الميلاد فعطيته هذه لا يعبر عنها بسبب طبيعته.

وأضاف رئيس الأسقفية: “الله يحب كل الإنسان برغم من خطاياه وعدم إيمانه فهو لا يحب الخطية وإنما يظل يحب الخاطئ ويمنحه الكثير من القبول والهدايا لتتغير حياته ويقبل الله”.

كما شارك رئيس الأساقفة موظفى الإيبارشية بالأهداف الإستراتيجية للسنوات القادمة إذ لخص الرؤية فى القدرة على النظر للمستقبل والإيمان والتصديق والعمل الجاد الحقيقى كما أكد على رسالة الكنيسة والتى تتبنى شعار "كنيسة حية لمجتمع أفضل" إنها تركز على العمل الروحى كجانب أساسي للكنيسة والعمل التنموى والطبي وخدمة اللاجئين والتعليم والعمل الإعلامي والثقافي، حيث اختتم اللقاء بالصلاة وتوزيع الهدايا العينية على موظفي الإيبارشية احتفالًا بنهاية العام.