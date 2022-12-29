بتكلفة 6 مليارات جنيه.. وزير الصحة: مشروع دعم مراكز الرعاية الأولية يستغرق عامين

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عددا من الخطوات التنفيذية لتطوير العمل داخل وحدات الرعاية الأساسية، خاصة ما يتعلق بزيادة ساعات العمل، لتجنب المواطنين اللجوء إلى المستشفيات قدر المستطاع والسفر من القرى إلى المدن والمراكز، فضلا عن إتاحة قسم الطوارئ على مدار اليوم بعدد من الوحدات التي تخدم تجمعات سكنية كبيرة.

وقال “عبدالغفار”، خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه ستتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وأكد وزير الصحة أن هذه الخدمات التي نتحدث عنها ستسهم، بعد اكتمالها، في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بالعمل على 251 منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز يتم تطويرها ودخولها الخدمة.

واستطرد: هذه المرحلة اعتبارا من أول يناير 2023، حيث سنبدأ خلال يومين العمل في هذا المشروع القومي الضخم في 21 محافظة، على أن يتم استكمال العمل اعتبارا من شهر يوليو المقبل ليصل عدد المنشآت إلى 1004 منشآت صحية، وذلك حتى نهاية عام 2023، ثم يتم استكمال العمل في باقي الـ5000 وحدة رعاية أساسية مع بداية عام 2024.

وأشار الوزير إلى أن العمل في هذا المشروع القومي يستغرق عامين بتكلفة تقدر بـ6 مليارات جنيه؛ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للدولة في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى ممكن.