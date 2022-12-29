الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد رونالدو.. «ماركا»: النصر السعودى يخطط للتعاقد مع راموس

رونالدو وراموس
رونالدو وراموس

يخطط نادي النصر السعودي لإبرام صفقة من العيار الثقيل، بعد أنباء عن اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانضمام إلى صفوف الفريق.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، خلال الفترة الماضية، إلى اقتراب رونالدو من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي، بعدما فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. 

 

النصر السعودي يخطط للتعاقد مع سيرجيو راموس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقريرها اليوم الخميس، فإن نادي النصر السعودي يخطط للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي النصر يرغبون في لم الشمل مجددًا بين راموس ورونالدو، بعدما تزاملا في ريال مدريد الإسباني، رغم أن الأمر قد يبدو معقدًا.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الإسباني، صاحب الـ36 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الحالي، أي في يونيو 2023، وبالتالي في حال انتقاله إلى النصر السعودي سيكون بالمجان.

وأكدت الصحيفة أنه رغم تصريحات النفي الرسمي من قِبل رئيس النادي السعودي، إلا أن مسئولي النصر ينتظرون وصول رونالدو إلى مدينة "الرياض" من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى الفريق، واللعب تحت قيادة المدرب رودي جارسيا.

وشددت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، إلى أن الأولوية لدى نادي النصر هي حسم صفقة كريستيانو رونالدو في شهر يناير المقبل، مع وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز.

 

ترتيب النصر في الدوري السعودي

وكان فريق النصر السعودي قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع الهلال بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويتصدر فريق النصر، حاليًا، جدول ترتيب النصر السعودي برصيد 23 نقطة، متفوقًا على الشباب صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

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