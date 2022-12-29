الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تشغيل تجريبى لقطار تالجو الإسبانى.. وتشغيله بخط القاهرة - أسوان

قطار تالجو
قطار تالجو

قال مصدر في هيئة السكة الحديد، إنه يتم في الوقت الحالي التشغيل التجريبي لقطار تالجو الإسباني، وذلك استعدادًا لتشغيله في يناير المقبل بالوجه القبلي بخط القاهرة - أسوان. 

وكشف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، عن أنه يتم في الوقت الحالي بحث سعر تذكرة تالجو الإسباني لخط القاهرة - أسوان، ومن المحتمل أن يصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى ٤٠٠ جنيه، وسيتم تشغيله يومًا بعد يوم. 

وتابع المصدر، أن شحن قطار تالجو الإسباني الثالث خلال شهر يناير المقبل لعام ٢٠٢٣، وسيتم تشغيل القطار الثالث من صفقة قطارات تالجو الإسبانية، للتشغيل التجريبي لمدة شهر، وذلك للتأكد من كافة الإجراءات الفنية الخاصة بالقطار، وذلك قبل بدء تشغيله للركاب.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تشغيل القطار تالجو الإسباني الثالث على خط القاهرة - أسوان، وسيختصر زمن الرحلة ما يقرب من ٣ ساعات عن القطارات الحالية، وذلك نظرًا لسرعة القطار التي تصل إلى ١٦٠ كم في الساعة.

وأشار المصدر، إلى أن قطارات تالجو الإسبانية سوف تحقق طفرة كبيرة فى الخدمات المقدمة لجمهور السكة الحديد، وسوف تزيد من جذب السياح تجاه استقلال القطارات خاصة عند تشغيل تلك القطارات بالوجه القبلي.

وكان قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خطي «القاهرة- بورسعيد» و«الإسكندرية- بورسعيد»، اعتبارًا من السبت المقبل 31 ديسمبر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن سيجري تشغيل الخدمة على قطار 3015 مكيف «القاهرة-بورسعيد» يقوم من محطة القاهرة الساعة 04.50 يصل لمحطة بورسعيد 09.00 طبقًا للجدول المرفق.

السكة الحديد التشغيل التجريبي لقطار تالجو الأسباني فى الوقت الحالى تشغيله بخط القاهرة - أسوان سعر التذكرة قد يصل ل ٤٠٠ جنيها السكة الحديد التشغيل التجريبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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