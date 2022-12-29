تفاصيل محاربة الجلطات الدماغية بالذكاء الاصطناعي

تحدث الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية في الشرق الأوسط، عن الأبحاث المتقدمة لمحاربة الجلطات الدماغية بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن نسبة المسنين في الدول الأوروبية كبيرة، وهذه الفئات العمرية عرضة للجلطات الدماغية، لافتًا إلى أنه تم تصنيف السكتة الدماغية مع أمراض القلب وأمراض السرطان، هم أكثر ثلاث أمراض تسبب وفاة في العالم.

وأضاف فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أهم شيء هو سرعة اكتشاف الحالة، وذلك لأن كل ساعة تمر تعرض صاحبها لخطورة أكبر، لافتًا إلى أنه عندما تكون الجلطة قوية يصبح تأثيرها أكثر قوة على الدماغ وتكون نسبة الشلل أكبر، والاكتشاف المبكر والكشف الكامل للحالة والفحوصات التي توضح طبيعة الحالة وأبعاد المشاكل المرضية الموجودة لدى الحالة مهم جدًا، وذلك أصبح يسيرًا بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية في الشرق الأوسط؛ أن التشخيص المبكر يساعد على خفض العواقب الآثار السلبية التي ستستقر مع الحالة بعد العلاج وكيفية العلاج وزمن العلاج من الجلطات، وهذا ما يفعله الذكاء الاصطناعي بتجنب الإصابة عن طريق الوقاية والمتابعات الدورية بشكل منتظم.

وتابع أن الذكاء الاصطناعي يساعد على كشف الجلطة بشكل مبكر؛ مضيفًا أن إيطاليا تشهد حوالي 200,000 حالة جلطة دماغية و25% منهم يتم علاجهم وتكون لديهم أعراض جانبية بسيطة للجلطة و75% تتوقف الأعراض الجانبية لديهم على عدة عوامل مثل الأمراض المزمنة مثل السكر وتركيز الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أو أعمارهم.