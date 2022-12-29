مطالبة برلمانية بتخصيص 5% لذوى الهمم فى مسابقتى «التعليم والأوقاف»

وجه المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بذوي القدرات الخاصة وحرصه سنويًا على تكريمهم ومشاركته فى احتفالاتهم السنوية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي ضرب المثل والقدوة فى الاهتمام بهؤلاء المصريين الذين أصبح لهم دورهم الكبير فى دعم مصر.

وطالب "خضراوي"، فى بيان له أصدره اليوم، الحكومة وكل قطاعات التوظيف بتشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 5%، كما أقرها القانون، متسائلًا هل سيتم تخصيص نسبة الـ5% لهم في مسابقتي المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأئمة بوزارة الأوقاف التى تقوم الحكومة حاليًا باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعيينهم؟.

وأكد النائب على ضرورة أن تعمل الحكومة أيضًا على انخراط ذوي القدرات الخاصة في الخدمات المصرفية وغير المصرفية، طبقًا لقدراتهم الخاصة التي تشمل التمويل المتناهي الصغر، والتمويل التشاركي والاستهلاكي، والتأمين، وسوق الأوراق المالية، حتى يتم دمجهم في العمل وفي الشمول المالي، وحتى يستطيعون بالفعل أن يعيشوا لكسب العيش بمفردهم.

- مبادرة «أحسن صاحب» تهدف لإنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية للقادرين باختلاف

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارة التضامن الاجتماعى «أحسن صاحب»، والتي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية للقادرين باختلاف من خلال تنمية العلاقات والصداقات بين أشخاص لديهم إعاقة وآخرين ليست لديهم إعاقة، والتطوع بجزء من قوتنا أو طاقتنا أو مواردنا من أجل تشجيعهم للخروج للتعليم وتمكينهم في مجال العمل ودمجهم في المجتمع بشكل عام.

ووجه المهندس عبدالسلام خضراوي، كل التحية والتقدير لذوى القدرات الخاصة على دورهم الكبير فى المجتمع، مؤكدًا أن هناك العديد من الأبطال المصريين العالميين من ذوى القدرات الخاصة الذين رفعوا اسم وعلم مصر خفاقًا فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية.