الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

سويلم: إنجاز مصرى بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخى

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

شاركت وزارة الموارد المائية والرى بشكل بارز في فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة المعنى بتغيير المناخ COP27، حيث قادت الوزارة جهدًا دوليًا كبيرًا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات.

وأوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر حققت إنجازًا بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخى العالمى، حيث تمت وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية للمؤتمر.

كما قامت مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التكيف بالدول الإفريقية مع استعداد مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتدريب الأشقاء الأفارقة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة لتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وتنظيم جناح للمياه لمدة ١٠ أيام خلال الفترة من ٨-١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمشاركة ٤٠ منظمة دولية وحضور أكثر من ٤٥٠٠ مشارك وعقد (١١) حدثًا رفيع المستوى و(٤٨) جلسة فنية و(٥) أحداث جانبية وإطلاق  (٢٠) تقريرًا ومبادرة.

كما أنه على هامش مؤتمر المناخ، عقد الدكتور سويلم (٣٠) لقاء بالعديد من كبار الوزراء ومسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذى أسهم فى تعزيز التعاون فى مجال المياه مع العديد من دول العالم والسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والإعداد لاتفاقيات أخرى فى مجال المياه.

COP27 أجندة العمل المناخي التكيف مع التغيرات المناخية التغيرات المناخية التنمية المستدامة الخسائر والأضرار العمل المناخي العالمي هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

التموين تنتهى من صرف الاستعاضة الأولى للسلع التموينية

حدث ليلا| الإعدام لشاب قتل جدته.. وطفل ينهي حياة شقيقه خنقاً بحبل

الطن يبدأ من 1660 جنيها.. أسعار الأسمنت بمستهل التعاملات اليوم

33 قتيلًا الحصيلة الجديدة لضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة فى الفلبين

تفاصيل آلية تخصيص الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة للشركات بالدولار

مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات