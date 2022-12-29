سويلم: إنجاز مصرى بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخى

شاركت وزارة الموارد المائية والرى بشكل بارز في فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة المعنى بتغيير المناخ COP27، حيث قادت الوزارة جهدًا دوليًا كبيرًا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات.

وأوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر حققت إنجازًا بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخى العالمى، حيث تمت وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية للمؤتمر.

كما قامت مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التكيف بالدول الإفريقية مع استعداد مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتدريب الأشقاء الأفارقة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة لتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وتنظيم جناح للمياه لمدة ١٠ أيام خلال الفترة من ٨-١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمشاركة ٤٠ منظمة دولية وحضور أكثر من ٤٥٠٠ مشارك وعقد (١١) حدثًا رفيع المستوى و(٤٨) جلسة فنية و(٥) أحداث جانبية وإطلاق (٢٠) تقريرًا ومبادرة.

كما أنه على هامش مؤتمر المناخ، عقد الدكتور سويلم (٣٠) لقاء بالعديد من كبار الوزراء ومسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذى أسهم فى تعزيز التعاون فى مجال المياه مع العديد من دول العالم والسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والإعداد لاتفاقيات أخرى فى مجال المياه.