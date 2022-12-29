الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. الجونة يواجه المدينة المنورة وشبان قنا يستضيف بترول أسيوط

الجونة تعادل في
الجونة تعادل في مباراته الأخيرة مع ملوي

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع الثاني عشر في دوري القسم الثاني منها 6 مباريات في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد ومباراة واحدة في المجموعة الثانية .

 

في مجموعة الصعيد يحل بترول أسيوط الثاني برصيد 24 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ضيفا على شبان قنا الرابع عشر برصيد 9 نقاط بقيادة كمال الزين ويسعى بترول أسيوط لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام ملوي والتعادل مع طامية والوصول للقمة في انتظار نتيجة مباراة المقاصة المتصدر والمنيا غدا .

 

ويستضيف الجونة الرابع برصيد 21 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو فريق المدينة المنورة الأخير برصيد 6 نقاط بقيادة شديد قناوي ويسعى الجونة للعودة للانتصارات بعدما جمع نقطة واحجة فقط من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع ملوي والهزيمة أمام بترول أسيوط والمنيا . 

 

ويستضيف النصر للتعدين الخامس برصيد 18 نقطة بقيادة أشرف عرب فريق كيما أسوان الثاني عشر برصيد 12 نقطة ..ويحل الألومنيوم السادس برصيد 15 نقطة بقيادة أبو طال العيسوي ضيفا على أسمنت أسيوط الثامن برصيد 13 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس.

 

ويستضيف تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 9 نقاط بقيادة عماد عابدين فريق ديروط السابع برصيد 13 نقطة بقيادة سعد فاروق ..ويحل ملوي التاسع برصيد 13 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي ضيفا على طامية الحادي عشر برصيد 12 نقطة بقيادة فؤاد سلامة وحقق ملوي مفاجأتين من العيار الثقيل بفوزه على بترول أسيوط وتعادله مع الجونة .

 

وفي المجموعة الثانية يستضيف إيسترن كومباني الثاني عشر برصيد 9 نقاط بقيادة محمد صلاح فريق العبور التاسع برصيد 14 نقطة ويعاني إيسترن كومباني من تراجع نتائجه وخسر مبارياته الأربع الأخبرة أمام الانتاج الحربي وبورتو السويس وإف سي زد ومستقبل وطن ويسعى للعودة للانتصارات وتحسين مركزه في جدول المجموعة .

دوري القسم الثاني ترول أسيوط شبان قنا الجونة المدينة المنورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 29-12-2022

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29-12-2022

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29 ديسمبر 2022

لافروف: روسيا تريد إنهاء حرب أوكرانيا فى أقرب وقت

أوكرانيا تعتزم تطوير مسيرات مقاتلة فى 2023

هل تشهد 2023 حربا بين صربيا وكوسوفو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات