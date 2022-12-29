دورى القسم الثانى.. الجونة يواجه المدينة المنورة وشبان قنا يستضيف بترول أسيوط

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع الثاني عشر في دوري القسم الثاني منها 6 مباريات في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد ومباراة واحدة في المجموعة الثانية .

في مجموعة الصعيد يحل بترول أسيوط الثاني برصيد 24 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ضيفا على شبان قنا الرابع عشر برصيد 9 نقاط بقيادة كمال الزين ويسعى بترول أسيوط لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام ملوي والتعادل مع طامية والوصول للقمة في انتظار نتيجة مباراة المقاصة المتصدر والمنيا غدا .

ويستضيف الجونة الرابع برصيد 21 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو فريق المدينة المنورة الأخير برصيد 6 نقاط بقيادة شديد قناوي ويسعى الجونة للعودة للانتصارات بعدما جمع نقطة واحجة فقط من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع ملوي والهزيمة أمام بترول أسيوط والمنيا .

ويستضيف النصر للتعدين الخامس برصيد 18 نقطة بقيادة أشرف عرب فريق كيما أسوان الثاني عشر برصيد 12 نقطة ..ويحل الألومنيوم السادس برصيد 15 نقطة بقيادة أبو طال العيسوي ضيفا على أسمنت أسيوط الثامن برصيد 13 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس.

ويستضيف تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 9 نقاط بقيادة عماد عابدين فريق ديروط السابع برصيد 13 نقطة بقيادة سعد فاروق ..ويحل ملوي التاسع برصيد 13 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي ضيفا على طامية الحادي عشر برصيد 12 نقطة بقيادة فؤاد سلامة وحقق ملوي مفاجأتين من العيار الثقيل بفوزه على بترول أسيوط وتعادله مع الجونة .

وفي المجموعة الثانية يستضيف إيسترن كومباني الثاني عشر برصيد 9 نقاط بقيادة محمد صلاح فريق العبور التاسع برصيد 14 نقطة ويعاني إيسترن كومباني من تراجع نتائجه وخسر مبارياته الأربع الأخبرة أمام الانتاج الحربي وبورتو السويس وإف سي زد ومستقبل وطن ويسعى للعودة للانتصارات وتحسين مركزه في جدول المجموعة .