زيلينسكى: استعدنا السيطرة على أكثر من 1800 منطقة سكنية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن قوات بلاده استعادت السيطرة على أكثر من ألف و800 منطقة سكنية من يد الجيش الروسي.

وأوضح زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الأوكراني، أن "روسيا لا تهدد أوكرانيا فحسب، بل تهدد العالم الغربي برمته من خلال مواصلة حربها ضد كييف".

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي "تدعم كييف بالسلام لمقاومة روسيا"، مبينا أن الاتحاد منح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة للعضوية.

زيلينسكي الذي شدد على ضرورة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أكد على أن الوقت حان لبدء مفاوضات الانضمام.

وشكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لجهودهما في مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​​