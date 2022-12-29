الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أول تعليق لـ إلهام شاهين على تكريمها من مهرجان صدى المشاهير بالعراق

إلهام شاهين
إلهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان صدى المشاهير بالعراق، مؤكدة أنها سعدت بالشعب العراقي، والذي يحب مصر كثيرًا.

الفنان المصري يمثل مصر بالخارج

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الفنان المصري يمثل مصر بالخارج، وأن العراق يشترك معنا في أن لديه حضارة، وهم شعب يتميز بالثقافة وأخرج شعراء ومثقفين ونجوما كبار بكل المجالات.

وتابعت، أن العراق بلد عريق وهذه الدورة باسم الفنانة هند كامل، وهي من الفنانات الرائعات ولها تاريخ مشرف وأنها كانت سعيدة بها لأنها صديقتها، وكرمها نائب وزير الثقافة العراقية، مشيرة إلى أنها وجدت اهتمامًا من بداية وصولها للعراق، والجميع يقول "تعلمنا وتربينا على الفن المصري"، كما أنهم كانوا يسألون عن كل الفنانين خاصة الجيل الكبير والاطمئنان عليهم .

وأكدت أنهم يتحدثون عن النهضة في مصر والتطور الكبير فيها، والجميع يريد رؤية مصر الجديدة، فمصر هي الأم ودائمًا تقتح أذرعها وحاضنة للوطن العربي كله. 

إلهام شاهين تكريمها مهرجان صدى المشاهير الشعب العراقي الفنان المصري مصر النهضة رؤية مصر التطور الكبير

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