خلال احتفالات عيد الميلاد.. برلمانى: وحدة المصريين تردع أى مؤامرات

حرص المهندس أحمد عثمان، رئيس الكتلة البرلمانية عن محافظة الإسماعيلية على تقديم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، خلال زيارة رسمية للكنيسة الكاثوليكية.

وقدم النائب أحمد عثمان التهنئة لكل من، نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي لمطرانية الإسماعيلية وتوابعها.

كما قدم خلال الزيارة، التهنئة إلى كافة أقباط مصر في الداخل والخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الأخوة والوطنية.

وأوضح عثمان، أن وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصرى، تمثل رادعًا قويًا للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين، متمنيًا أن يظل الشعب المصري على قلب رجل واحد.