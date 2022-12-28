الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشيلسى يكشف مدة غياب ريس جيمس عن الملاعب

جيمس
جيمس

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن مدة غياب ريس جيمس الظهير الأيمن للفريق بعد تعرضه للإصابة.

وأُصيب ريس جيمس مع تشيلسي في مباراة فريقه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ونشر نادي تشيلسي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "خضع المدافع ريس جيمس للتقييم في وقت سابق اليوم بعد استبداله خلال الشوط الثاني من الفوز 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز الليلة الماضية على بورنموث بسبب إصابة في الركبة".

وأضاف: "أكدت نتائج المسح للأسف انتكاسة للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، حيث من المقرر الآن استبعاد ريس لمدة تصل إلى شهر". 

واعترف ريس جيمس، لاعب فريق تشيلسي، بأن عام 2022 كان "أصعب عام  مر عليه حتى الآن" بعد تعرضه لانتكاسة خلال مباراة الفريق ضد بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء.

 وغاب الدولي الإنجليزي عن نهائيات كأس العالم في قطر، بسبب معاناته من إصابة في الركبة، قبل أن يعود للقائمة الأساسية لتشيلسي خلال فوزه 2/ صفر على ضيفه بورنموث.

 واستمر جيمس لمدة 53 دقيقة في ملعب (ستامفورد بريدج)، الذي استضاف المباراة، قبل أن يتم استبداله بسبب معاناته من مشكلة في نفس الركبة التي أصيبت سابقًا، وغادر الملعب مرتديًا دعامة بها، في حين أعلن النادي اللندني عن غيابه "لمدة تصل إلى شهر".

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