أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 29-12-2022 فى مصر

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس حيث بلغت سعر الفراخ البيضاء 44 جنيه في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

كما واصلت أسعار البيض ارتفاعها حيث ارتفعت سعر البيض الأحمر إلى 85 جنيه في المزرعة، وترجع وزارة التموين ارتفاع الاسعار إلى ارتفاع أسعار الاعلاف، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 29-12-2022 في مصر.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء وزن كيلو 43.00 جنيه 44.00 جنيه.

سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 59.00 جنيه الى 60.00 جنيه.

سعر الدواجن البلدي وزن كيلو من 59.00 جنيه الى 61.00 جنيه.

سعر الدواجن أمهات أبيض وزن كيلومن 37.00 جنيه الى 38.00 جنيه

أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض عمر يوم من 06.00 جنيه الى 06.25 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم من 04.00 جنيه الى 04.25 جنيه

كتكوت بلدي عمر يوم من 04.00 جنيه الى 04.50 جنيه

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 16.00 جنيه

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 16.00 جنيه

لحم بط فرنساوي 24.00 جنيه 24.50 جنيه>

لحم بط مسكوفي من 47.00 جنيه الى 47.25 جنيه

لحم بط مولارد من 31.00 جنيه الى 32.50 جنيه

سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه.

سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه .

أسعار البيض اليوم