سعر استمارة البطاقة الشخصية وأماكن استخراجها

حددت وزارة الداخلية سعر استمارة البطاقة الشخصية وأماكن بيعها واستخراجها في المحافظات المختلفة، وكانت الوزارة قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليكون 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية .

ومع تزايد عمليات البحث عن سعر استمارة البطاقة الشخصية تنشر الدستور التقرير الكامل عن سعرها ومناطق استخراجها .

سعر استمارة البطاقة الشخصية

حددت وزارة الداخلية سعر استمارة البطاقة الشخصية حسب مدة استخراجها فهناك استمارة سعرها 45 جنيه، ويستطيع المواطن استلامها بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها، وهناك آخرى بــ 120 جنيه وتسمى استمارة عاجلة ويتم استلامها بعد 3 أيام من تاريخ تسليمها، وأغلى سعر استمارة البطاقة الشخصية هو 170 جنيه وتسمى المميزة ويجرى استلامها خلال 24 ساعة فقط من تاريخ تسليمها.

ويستطيع المواطنين استخراج البطاقة الشخصية عبر مراكز السجل المدني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت وزارة الداخلية خلال العام الجاري عدة مكاتب جديدة في عدد من المولات تيسرًا وتسهيلًا على المواطنين وتقع في دار مناسبات مسجد الشرطة التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية في القاهرة، مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة، مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية في الجيزة، داندي مول التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة، مول سيتي ستارز في محافظة القاهرة، ميناء القاهرة الجوى ، مول مكسيم في محافظة القاهرة، مول سيتي سنتر المعادي في محافظة القاهرة، مول العرب في محافظة الجيزة، مول طنطا في محافظة الغربية، سيتي سنتر التابع لإدارة مركز شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية، المركز النموذجي في ديوان عام القطاع في محافظة القاهرة في يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

سن استخراج البطاقة الشخصية

عدلت وزارة الداخلية سن استخراج البطاقة الشخصية ليكون 15 عامًا بدلًا من 6 عام ونشرت القرار في الجريدة الرسمية في نوفمبر من العام الماضي، ولابد أن يلتزم المواطنين باستخراج البطاقة في هذا السن حتى لا يتعرضوا للغرامات والتي حددتها وزارة الداخلية كالتالي:

غرامة 100 جنيه في حالة تأخر المواطن عن استخراج البطاقة لأول مرة بعد مرور 6 شهور من بلوغه 15 عاما.

غرامة 50 جنيها غرامة في حالة تعامل المواطن ببطاقة الرقم القومي المنتهية.

غرامة 50 جنيها غرامة أيضا في حالة عدم تحديث بيانات الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.