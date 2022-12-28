«غاز جريد»: وصول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال إلى فنلندا

أعلنت شركة "غاز جريد" المشغلة لشبكة الغاز في فنلندا، اليوم الأربعاء، وصول سفينة تشكل وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال إلى البلاد.

يأتي ذلك في وقت تسعى هلسنكي إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكرت "غازجريد": "أثبتت سفينة الوحدة العائمة أنها الحل الأسرع والأكثر فاعلية؛ لتقليل اعتماد فنلندا تدريجيًا على الغاز الروسي وضمان استمرار إمداد فنلندا بالغاز".

تسمح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي من طريق البحر في شكل سائل.

وتتألف من منصة للرسو وسفينة تسمى وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله، ويتم جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.

وستوفر هذه المرافق التي استأجرتها فنلندا لمدة عشر سنوات، حوالى 68 ألف طن مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وستزود المنازل والمصانع ومنتجي الطاقة في فنلندا اعتبارًا من منتصف يناير، بحسب الشركة الفنلندية.

وقال أولي سيبيلا، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح لوكالة فرانس برس: "يمكن أن يأتي الغاز من أي مكان في العالم يتم فيه توريد الغاز الطبيعي المسال، ولكن ليس من روسيا".

التسليم لدول البلطيق

ستوفر المحطة العائمة عمليات التسليم إلى دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بالإضافة إلى بولندا عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط بين فنلندا وإستونيا.

في مايو، أعلنت شركة جازبروم الروسية أنها زودت فنلندا 1,49 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021 تشكل ثلثي استهلاك البلاد. إلا ان الغاز يشكل 8 % فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا.

في أوروبا، تعتمد دول أخرى محطات الغاز المسال هذه لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وفي ديسمبر، دشنت ألمانيا التي كانت تعتمد على واردات الغاز الروسي بنسبة 55 بالمئة، أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال على أن تقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام.